На Донбассе снизилось количество обстрелов: у подступов к Мариуполю стихли минометы

На Луганском направлении значительно уменьшилось количество обстрелов по всей линии соприкосновения. За сутки произошло 3 обстрела, в том числе 2 – из тяжелого вооружения. Единственным исключением было Крымское, которое днем ??активно обстреляли из минометов и гранатометов. За полчаса по позициям было выпущено 19 мин. Ближе к полуночи противники открыли огонь из гранатометов по Новозвановке. Все обстрелы имели преимущественно эпизодический характер.



Об этом сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На Донецком направлении наблюдается относительно спокойная обстановка. Зафиксировано 5 обстрелов, яжелое вооружение не применялись. Тем не менее, произошел ряд обстрелов в Авдеевке, били их тяжелых пулеметов и гранатометов различных систем. Также режим тишины нарушался к северу от Горловки и на Светлодарской дуге. Тяжелое вооружение при этом не применялось.



На Мариупольском направлении произошло 11 обстрелов. В течение суток противник был активным исключительно на крайнем юге – в Гнутово, Водяном и Широкино. Там состоялись эпизодические обстрелы как днем, так и ночью. Опять же, тяжелое вооружение не применялось.