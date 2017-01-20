Штаб АТО: автобус на дороге Еленовка-Донецк возле КПП обстреляли с неподконтрольной территории

Утром 20 января в районе населенного пункта Еленовка, расположенного на неподконтрольной территории, был обстрелян гражданский автобус. В результате обстрела получила ранение местная жительница, сообщает пресс-центр АТО.



"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций НВФ", - говорится в сообщении.



В Штабе АТО не исключают, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации ВСУ в период пребывания в районе проведения АТО заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.