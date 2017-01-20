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Рубрика: Новости Украины и мира
20-01-2017, 16:27
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Генштаб: инспекция в Ростовской области показала, что РФ стягивает к границе с Украиной более 10 тысяч военных

Проведенная Украиной совместно с Канадой и Данией инспекция на территории Ростовской области РФ выявила нарушение Россией Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Вблизи границы с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 000 военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017", - говорится в сообщении.

В то же время указывается, что это противоречит информации, предоставленной Россией государствам-участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ноябре 2016 года.

"Россия сообщила, что не планирует в 2017 году увеличения численности личного состава регулярных формирований и боевых частей... Кроме этого, нарушен пункт... в котором отмечается, что в случае, если такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальной сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что о результатах инспекции в форме официального отчета планируется проинформировать государства-участников ОБСЕ в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»