Реформа профессионально-технического образования в Украине находится в приоритете, так как может ускорить экономический рост. Так считает премьер-министр Владимир Гройсман.
В планах - подготовить высококлассных специалистов, которые смогут обеспечить конкурентный национальный продукт, а также предоставить высокооплачиваемую работу молодежи внутри страны.
Для этого правительство определило три приоритетные для Украины специальности, которым проведут полную модернизацию учебных программ и приобретут оборудование. Это - тракторист, швея и сантехник.
Выбор таких стратегических специальностей вряд ли как-то отразится на развитии мариупольских ПТУ, ведь в нашем городе большинство училищ ориентированы на другие отрасли, в частности - промышленность.
Лишь в некоторых учебных заведениях города студенты обучаются на современном оборудовании. Огромную помощь в этом оказывают градообразующие предприятия, для которых учащиеся иногда выполняют заказы на этих самых станках.
Таким образом, пока единственный плюс от реформы профтехобразования для городских ПТУ это повышение зарплат и стипендий. Тем не менее училищам крайне необходимы бюджетные средства на модернизацию технической базы для обучения.
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Реформа профтехобразования: что ждет мариупольские ПТУ
Реформа профессионально-технического образования в Украине находится в приоритете, так как может ускорить экономический рост. Так считает премьер-министр Владимир Гройсман.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»