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Рубрика: Новости Мариуполя
20-01-2017, 16:58
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Реформа профтехобразования: что ждет мариупольские ПТУ

Реформа профессионально-технического образования в Украине находится в приоритете, так как может ускорить экономический рост. Так считает премьер-министр Владимир Гройсман.

В планах - подготовить высококлассных специалистов, которые смогут обеспечить конкурентный национальный продукт, а также предоставить высокооплачиваемую работу молодежи внутри страны.

Для этого правительство определило три приоритетные для Украины специальности, которым проведут полную модернизацию учебных программ и приобретут оборудование. Это - тракторист, швея и сантехник.

Выбор таких стратегических специальностей вряд ли как-то отразится на развитии мариупольских ПТУ, ведь в нашем городе большинство училищ ориентированы на другие отрасли, в частности - промышленность.

Лишь в некоторых учебных заведениях города студенты обучаются на современном оборудовании. Огромную помощь в этом оказывают градообразующие предприятия, для которых учащиеся иногда выполняют заказы на этих самых станках.

Таким образом, пока единственный плюс от реформы профтехобразования для городских ПТУ это повышение зарплат и стипендий. Тем не менее училищам крайне необходимы бюджетные средства на модернизацию технической базы для обучения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»