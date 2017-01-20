Реформа профтехобразования: что ждет мариупольские ПТУ

Реформа профессионально-технического образования в Украине находится в приоритете, так как может ускорить экономический рост. Так считает премьер-министр Владимир Гройсман.



В планах - подготовить высококлассных специалистов, которые смогут обеспечить конкурентный национальный продукт, а также предоставить высокооплачиваемую работу молодежи внутри страны.



Для этого правительство определило три приоритетные для Украины специальности, которым проведут полную модернизацию учебных программ и приобретут оборудование. Это - тракторист, швея и сантехник.



Выбор таких стратегических специальностей вряд ли как-то отразится на развитии мариупольских ПТУ, ведь в нашем городе большинство училищ ориентированы на другие отрасли, в частности - промышленность.



Лишь в некоторых учебных заведениях города студенты обучаются на современном оборудовании. Огромную помощь в этом оказывают градообразующие предприятия, для которых учащиеся иногда выполняют заказы на этих самых станках.



Таким образом, пока единственный плюс от реформы профтехобразования для городских ПТУ это повышение зарплат и стипендий. Тем не менее училищам крайне необходимы бюджетные средства на модернизацию технической базы для обучения.