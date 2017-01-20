В Мариуполе в канун праздника военных и полицейских поздравили с Днем Соборности

В воскресенье, 22 января, Украина отметит День Соборности.



В канун этого праздника в Мариуполе поздравили военнослужащих, которые защищают границы страны и делают все, чтобы восток и запад Украины были едиными.

Для них воспитанники школы искусств подготовили красочный концерт и обереги, а подопечные территориального центра социального обслуживания Центрального района подарили подарки, которые сделали своими руками.

Поздравления прозвучали и для сотрудников полиции. Их поприветствовал председатель Приморской районной администрации Владимир Петров и от имени городского головы Вадима Бойченко выразил слова благодарности и уважения за высокий профессионализм, преданность делу служения украинскому народу.

Полицейским, которые отличились самоотверженностью и добросовестностью, вручили благодарности и памятные сувениры.