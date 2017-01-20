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Рубрика: Новости Мариуполя
20-01-2017, 17:27
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В Мариуполе в канун праздника военных и полицейских поздравили с Днем Соборности

В воскресенье, 22 января, Украина отметит День Соборности.

В канун этого праздника в Мариуполе поздравили военнослужащих, которые защищают границы страны и делают все, чтобы восток и запад Украины были едиными.

Для них воспитанники школы искусств подготовили красочный концерт и обереги, а подопечные территориального центра социального обслуживания Центрального района подарили подарки, которые сделали своими руками.

 

Поздравления прозвучали и для сотрудников полиции. Их поприветствовал председатель Приморской районной администрации Владимир Петров и от имени городского головы Вадима Бойченко выразил слова благодарности и уважения за высокий профессионализм, преданность делу служения украинскому народу.

Полицейским, которые отличились самоотверженностью и добросовестностью, вручили благодарности и памятные сувениры.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»