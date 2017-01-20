Современный колл-центр 102 в Мариуполе теперь принимает звонки со всех городов Донетчины

К Единому аналитическому центру полиции, который расположен в Мариуполе, подключены все населенные пункты контролируемой территории Донецкой области. С 19 января жители региона, обращаясь на 102, будут попадать в колл-центр, сообщили в пресс-службе полиции.

Каждый звонок принимается операторами, которые физически находятся в областном главке полиции - в колл-центре UASC. Оператор за секунды передает информацию диспетчеру и, используя современные технологии, помечает место на карте, куда должен приехать наряд. В свою очередь, диспетчер осуществляет управление нарядами, которые ближе всех находятся к месту. И уже на планшет полицейских, которые непосредственно выезжают на место, поступает вся эта информация. В результате между звонком человека, например, из северного Лимана, приемом звонка в южном Мариуполе и выезда группы на место и прибытием проходят считанные минуты.

Систему лично протестировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.



Всего за месяц работы колл-центр 102 принял 11 000 звонков от жителей. Большинство из них - это сообщения о семейных ссорах (1277), конфликтах, кражах. Кроме того, 1574 раза люди обращались с вопросами информационного характера.