В Мариуполе все торговые палатки и МАФы будут выглядеть одинаково

За прошлый год проведена большая работа по упорядочиванию торговой деятельности на улицах Мариуполя. Об этом рассказал начальник инспекции по благоустройству Мариупольского городского совета Сергей Марчук в ходе брифинга.



Как сообщает пресс-служба горсовета, было разработано соответствующее Положение. Утверждена Комплексная схема и архетипы торговых павильонов и выносной торговли. На конкурсной основе определены имена предпринимателей, которые займут МАФы согласно схеме. Также обозначены места для выносной торговли. «Все эти шаги пройдены благодаря совместной работе сотрудников профильных подразделений городского совета, общественных деятелей, предпринимателей и депутатского корпуса», - отметил Сергей Марчук.



Согласно Комплексной схеме в Центральном районе определены 169 мест для установки МАФов. Сейчас идет процедура оформления документов. После их получения предприниматели в установленный срок должны будут привести к единому архетипу свои временные сооружения.



Говоря о выносной торговле, Марчук ометил, что предприниматели подавали заявки на места, где бы они желали вести предпринимательскую деятельность без привязки к каким-либо схемам. После чего члены комиссии приняли решение объединить их в местах наибольшего скопления.



«Теперь все торговые палатки в городе будут выглядеть одинаково – в бело-зеленых тонах с символикой города. МАФы также будут одного архетипа в каждом районе. Кто не захочет выполнять эти условия – покинет выделенное ему место», - прокомментировал Сергей Марчук.