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  • На Донетчине заработает единая диспетчерская скорой помощи: одно из подразделений будет в Мариуполе

Рубрика: Новости Донбасса
20-01-2017, 19:03
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На Донетчине заработает единая диспетчерская скорой помощи: одно из подразделений будет в Мариуполе

В Донецкой области реализуют проект по запуску единой оперативной диспетчерской скорой помощи. В него намерены вложить 60 млн грн. На ремонтные работы потратят примерно 10% от общей суммы, большие расходы будут связаны с закупкой оборудования, его установкой, обучением персонала.

Так, Центральную мониторинговую диспетчерскую оборудуют в Краматорске, тут же будет находиться серверное оборудование. Дублирующее оборудование установят в Мариуполе, пишет Вчасно.

Всего в Донецкой области будет семь диспетчерских – в Краматорске, Мариуполе, Славянске, Константиновке, Мирнограде, Великой Новоселовке и Волновахе. IT-система каждой из них будет обустроена так, что если случится форс-мажор, то диспетчерская сможет обслуживать и соседнюю территорию.

"Все процессы оказания неотложной помощи населению будут немедленно контролироваться и станут автоматизированными. Диспетчер сможет видеть, где именно находится бригада, как обстоят дела с расходом лекарств, топлива. Новая служба позволит меньше времени тратить на дорогу по вызову. Диспетчер найдет ближайшую свободную бригаду и отправит ее по адресу", - рассказал и.о. директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко.




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Редакция «Мариупольских новостей»