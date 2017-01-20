Нафтогаз: рынок газа в Украине становится конкурентным и открытым

НАК «Нафтогаз Украины», объединяющий крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия государства, полный пакет акций которой принадлежит Кабинету министров, за 2016 год импортировал основной объём природного газа.



Объём импортируемого госхолдингом природного газа составил 8,2 миллиарда кубометров или 73,9 % от общего импорта. Такие данные были предоставлены монополистом по хранению газа в подземных хранилищах, по транзиту в соседние государства, а также транспортировке нефти по территории Украины – Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины».



Тем не менее, как отмечают в компании, неуклонно растёт число частных компаний – негосударственных импортёров природного газа в Украину, благодаря начатой 2,5 года назад газовой реформе, целью которой намечалось сделать рынок газа в стране конкурентным и более открытым. Потребители газового рынка также должны почувствовать пользу от увеличения конкуренции, поскольку для них улучшаются условия.



В сообщении «Нафтогаза» на странице в Фейсбук говорится: „Значительно увеличилось количество частных компаний в сегменте импорта газа, их теперь больше двух десятков. В 2016-м они завезли в 15 раз больше газа, чем в 2014. Теперь доля негосударственных компаний в импорте составляет 26% (в 2014 – 1%). По данным "Укртрансгаза", за рубежом покупают газ не только газовые трейдеры, но и некоторые потребители“.

Доля импортируемого природного газа частными компаниями в 2016 году составила 26,1% от общего импорта газа, что соответствует 2,9 млрд куб. м.



В минувшем году импорт природного газа был сокращён на 5 млрд 375,6 млн куб. м или на 32,7% и достиг 11 млрд 78,4 млн куб. м., по сравнению с 2015 годом. По официальным данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16 млрд 478,018 млн куб. м газа на $4 млрд 512,437 млн.



Главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко озвучил, что в 2016 году НАК «Нафтогаз Украины» импортировал в Украину природного газа на сумму $1,6 млрд.