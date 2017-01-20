Антисанитария и грязь: в Мариуполе жители Правобережья ищут спасения от коровьей фермы

На Правобережье Мариуполя уже долгое время не могут найти управу на предприимчивого мужчину, который обустроил ферму на 30 коров, а недавно завёл ещё и свиней. И всё бы ничего, если бы не в черте города... В результате в зоне непосредственной близости оказались дома местных жителей.

Рогатый скот находится просто во дворе, при этом у стада нет даже загона. Вокруг горы навоза, и во время дождей нечистоты текут прямо к соседям. Кроме того, по словам жильцов, здесь даже разделывали убитое животное. Такое соседство в результате достаждает антисанитарией, грязью и неприятным запахом.



В местном комитете самоорганизации населения говорят, что фермер занимается животноводством незаконно. Его даже штрафовали и давали поручение убрать отходы и навоз. Но эти санкции фермера не остановили. Он продолжает свою деятельность и не боится даже более серьезной ответственности.



Представители городской власти пообещали привлечь к решению проблемы органы полиции.