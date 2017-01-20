Сегодня, 20 января в 19:00 по киевскому времени в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
Трамп присягал на двух Библиях: Библии Авраама Линкольна, а также Библии, которую ему подарила мать после окончания воскресной школы в 1955 году.
"Торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента США и прилагать все усилия, чтобы беречь, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", - произнес Трамп текст присяги.
Уже с понедельника он приступит к президентским обязанностям.
Также присягу принял вице-президент Майкл Пенс.
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Рубрика: Новости Украины и мира
20-01-2017, 20:17
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Инаугурация состоялась: Трамп принял присягу и вступил в должность 45-го президента США
Сегодня, 20 января в 19:00 по киевскому времени в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»