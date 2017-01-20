Позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и БМП, погиб военный

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 20 января, на Донбассе насчитали 10 нарушений режима "тишины". Огонь велся на всех направлениях.



На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты ВСУ вблизи Павлополя, Талаковки и Гнутово, из вооружения БМП - у Тарамчука. В районе Новотроицкого огонь вел снайпер.



На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по военным в Авдеевке и Новоселовке Второй.



На Луганском - из того же вида вооружения обстреляли укрепления в Сизом и Станице Луганской.



В результате боевых действий погиб один военнослужащий.