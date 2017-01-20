Мариуполь посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в Украине

Мариуполь с визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции господин Георгиос Пукамисас. Он встретился с Генеральным консулом Греции в городе Мариуполь Элени Георгопулу и первым заместителем городского головы Александром Голтвенко, сообщили в пресс-службе горсовета

Александр Голтвенко отметил, что Мариуполь имеет «греческие корни» и на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Грецией. Также он подчеркнул, что в город регулярно приезжают гости из Греции.

Гости поделились своими впечатлениями о городе. Они поблагодарили за теплый прием и отметили, что Мариуполь – уютный и чистый город, который стал на новый путь развития.



Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества.