Евроинтеграция и Мариуполь: киевские специалисты приехали выяснить осведомленность горожан в этом вопросе

В Мариуполе состоялся круглый стол на тему: «Евроинтеграционные процессы на Донбассе: совместная разработка плана действий на будущее». В нем приняли участие представители городской власти, депутаты и общественность. Организатором выступила общественная организация «Центр міжнародної безпеки».



По словам директора общественной организации Валерия Кравченко, проект реализуется в трех городах региона – в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке. Он призван выявить особенности внедрения европейской интеграции в Донецкой области.

В частности, специалисты из Киева приехали выяснить, насколько осведомлены жители Мариуполя в вопросах Евроинтеграции, и имеют ли они доступ к соответствующей информации.



Кроме этого, обсудили проблемы города, пути их решения, европейские перспективы Мариуполя, а также, какие сферы нуждаются в дополнительном финансировании.



"У нас в 20-ти километрах проходят боевые действия, жители на Восточном просыпаются и ложатся спать под звуки взрывов и залпов. Вторая проблема - это тарифы. Это то, с чем мы сейчас сталкиваемся практически каждый месяц, каждые 2-3 месяца, постоянное повышение, повышение и зачастую это идёт от органов центральной власти. И третье - это цены и курсы валют", - отметил директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского горсовета Юрий Кампов.

По его словам, европейские партнеры могут помочь Мариуполю в вопросах строительства жилья, развития инфраструктуры, логистики, малого и среднего бизнеса. По его мнению, чтобы популяризировать евроинтеграционные процессы, необходимо четко рассказать жителям о преимуществах, принципах и ценностях Европейского Союза.



При этом он выразил мнение, что создавать Европу нужно у себя: «Мы должны найти свой путь, определить ценности и выходить с Европой как равноправные партнеры. Мы должны поднимать свою промышленность, бороться за свои рынки и доказывать, что у нас качественная продукция, которая стоит того, чтобы ее покупали».