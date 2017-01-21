Осторожно! На дорогах туман и гололедица

По информации Гидрометцентра, на территории Донецкой области ожидается температура -2 -8, местами осадки в виде снега, туман, вследствие чего возможно налипание мокрого снега, гололедица и снежный накат.

Правоохранители напоминают водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Необходимо отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

При попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортных средств, движущихся впереди.

Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию.

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите свою жизнь!