В Мариуполе горело здание отдела полиции

Вчера, 20 января, около 22:00 в Мариуполе произошел пожар в одноэтажном здании по ул. Греческой, 11, где сейчас дислоцируется отдел контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области.

От огня пострадал один кабинет, есть незначительные повреждения в других помещениях, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Здание старое, и электросети могли не выдержать нагрузки.

По данному факту проводится проверка.