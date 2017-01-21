vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1344 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
21-01-2017, 10:06
Просмотров: 2174
Комментариев: 0
[Фото] [Видео]

Как Жаклин Кеннеди: весь мир обсуждает наряд Мелании Трамп на инаугурации

Вчера, 20 января, Дональд Трамп официально стал президентом США. Однако на инаугурации не один он был в центре внимания – традиционно весь мир обсуждал наряд первой леди страны – Мелании Трамп. Для такого важного мероприятия она выбрала наряд от Ralph Lauren цвета «голубое небо». После церемонии оно отправится в музей и навсегда войдет в американскую историю.

К слову, многим стиль Мелании напомнил образы бывшей первой леди Жаклин Кеннеди. Небесно-голубой был ее любимым цветом.

А вот на балу в Liberty, посвященном инаугурации, Мелания появилась в длинном платье молочного цвета с открытыми плечами.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Инаугурация состоялась: Трамп принял присягу и вступил в должность 45-го президента США

Уже с понедельника он приступит к президентским обязанностям

МИД Австралии не рекомендует посещать Мариуполь, Краматорск и Славянск

Австралийское правительство обновило рекомендации для своих граждан, которые намерены посетить Украину


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»