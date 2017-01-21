Как Жаклин Кеннеди: весь мир обсуждает наряд Мелании Трамп на инаугурации

Вчера, 20 января, Дональд Трамп официально стал президентом США. Однако на инаугурации не один он был в центре внимания – традиционно весь мир обсуждал наряд первой леди страны – Мелании Трамп. Для такого важного мероприятия она выбрала наряд от Ralph Lauren цвета «голубое небо». После церемонии оно отправится в музей и навсегда войдет в американскую историю.

К слову, многим стиль Мелании напомнил образы бывшей первой леди Жаклин Кеннеди. Небесно-голубой был ее любимым цветом.

А вот на балу в Liberty, посвященном инаугурации, Мелания появилась в длинном платье молочного цвета с открытыми плечами.