Под Мариуполем на обочине дороги чуть не замерз пьяный мужчина

Вчера, 20 января, во второй половине дня недалеко от Мангушского блокпоста на обочине дороги проезжий автомобилист увидел лежащего мужчину. Он обратился за помощью к правоохранителям, которые несут службу на посту, а те забрали замерзшего путника в свой модуль, где обогрели и напоили горячим чаем.

Сам мужчина рассказал, что гостил у товарища и перебрал с алкоголем. По дороге домой его выгнали из автобуса, так как у него не было денег, и он решил пойти домой, в Приморский район Мариуполя, пешком. Но по дороге не устоял на ногах, упал и уснул на морозе, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

Гость позвонил матери и поехал домой.