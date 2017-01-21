При первой регистрации авто пенсионный сбор увеличен

По сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, при первой регистрации транспортных средств изменены ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

МВД изменил ставки сбора в связи с установлением в Украине с 1 января 2017 года нового прожиточного минимума в размере 1600 гривен для трудоспособных лиц, к которому и привязаны ставки сбора на обязательное пенсионное страхование.

Таким образом, п. 8 ст. 4 Закона Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации» содержит такие нормы:

если стоимость транспортного средства равна или превышает 264 тысячи гривен, то уплачивается 3% от стоимости транспорта (при непревышении объекта налогообложения 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

если стоимость транспортного средства больше 264 тысяч гривен либо оно стоит 464 тысячи гривен, размер оплаты – 4% (при превышении объектом налогообложения 165, но не более 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

если стоимость транспортного средства больше 464 тысяч гривен, уплата составит 5% от его стоимости (при превышении объектом налогообложения 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Согласно новой шкале, из представленных на рынке автомобилей бОльшая часть попадает в диапазон уплаты 4% от стоимости транспорта, а порог для ставки в 5% повышен.

Стоит напомнить, что Кабинетом министров ранее была одобрена норма, по которой при регистрации или перерегистрации транспортных средств вводится проверка информации в банке данных генерального секретариата Интерпола.