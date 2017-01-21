В Мариуполе 16-летняя школьница ушла из дома к любовнику-иностранцу, который старше ее дедушки

В правоохранительные органы Мариуполя обратился дедушка 16-летней школьницы, который сообщил о пропаже внучки. Как оказалось, девушки нет дома с 12 января, но на протяжении недели от нее приходили сообщения о том, что у нее все хорошо, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

Учительница школьницы рассказала, что ей звонил мужчина, который представился отцом, и сообщил, что ученица заболела и некоторое время будет на больничном. У сотрудницы не возникло сомнений в словах, ведь голос на другом конце трубки и был похож на отцовский.

Через несколько часов беглянку нашли. Все это время она жила на съемной квартире вместе со своим 56-летним любовником, который приехал из соседнего государства. Как выяснилось, их роман через соцсети длился на протяжении 6 лет, но семья девочки эту связь категорически не поддерживали.

Сейчас девушка возвращена в семью, а со всеми ее членами проведена профилактическая беседа. Что же касается иностранца, в отношении него проверка продолжается.