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Рубрика: Новости Украины и мира
21-01-2017, 14:25
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МИД не рекомендует украинцам ехать в центральную Италию

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в центральную Итарию в связи с недавними землетрясениями. Напомним, 18 января из-за подземных толчков на гостиницу в курортной зоне Гран-Сассо сошла снежная лавина.

В пресс-службе МИД отмечают: «Для тех граждан Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете министров Итальянской республики, которые обнародуются на веб-странице».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»