На Донецком направлении на некоторых рубежах стало тихо, на Луганщине – продолжаются провокации

Луганское направление

Сутки начались с обстрела в Станице Луганской. Здесь открыли огонь после 2 часов ночи и вели его 45 минут. Уже во второй половине дня обстреляли Сизое. А вечером между 19 и 20 часами совершили серию провокаций в Новозвановке.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 5 обстрелов.

Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Донецкое направление

Вчера боевые действия велись только во второй половине дня, и только в Зайцево и Авдеевке. На этих рубежах состоялось 3 серьезных перестрелки. В Зайцево непрерывно вели огонь больше 1 часа. В Авдеевке произошло 2 перестрелки, которые в целом продолжались около 4,5 часов. На других рубежах, в частности на Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту, вчера было тихо.