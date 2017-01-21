На Мариупольском направлении стало тише, тяжелое вооружение применили лишь 1 раз

В Новоселовке Второй Волновахского района вчера состоялся единственный инцидент с применением тяжелого вооружения (это был короткий минометный обстрел).

В отличие от прошлых дней, провокации распределились равномерно по всему фронту. Таким образом, на приморских рубежах, в частности в Широкино, стало значительно спокойнее. Однако начали стрелять в других местах, где боевые действия ранее велись довольно редко. Больше всего обстрелов вчера произошло в Гнутово. Это касается как Мариупольского направления, так и всего района проведения АТО.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 17 обстрелов, в том числе 1 – из тяжелого вооружения.