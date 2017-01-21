В Киеве хотели убить народного депутата

В Киеве силовики предотвратили убийство общественного деятеля, народного депутата Украины. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга.

По его словам, уже задержаны двое подозреваемых, а заказчик убийства – гражданин России.

«Организатор покушения, уроженец РФ, который длительное время жил на территории Харьковской обл, с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году выехал на территорию ЛНР. Он вступил в НВФ и занимал там одно из средних руководящих звеньев, занимался проведением диверсий на нашей территории... Его имя начинается на букву "Т", 1969 года рождения...по нашим данным, сейчас он находится в городе Белгород Российской Федерации. Для исполнения преступления "Т" подобрал двух ранее судимых граждан Украины», - рассказал Грицак.

Имя нардепа в СБУ не называют.