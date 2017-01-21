В Мариуполе прошел митинг против войны

Сегодня, 21 января, в центре Мариуполя, на Театральной площади, прошел патриотический митинг. Местные активисты с желто-голубыми флагами присоединились к всеукраинской акции «Стоп Путин».
Фото из соцсетей Маши Украинской
Сегодня, 21 января, в центре Мариуполя, на Театральной площади, прошел патриотический митинг. Местные активисты с желто-голубыми флагами присоединились к всеукраинской акции «Стоп Путин».
Фото из соцсетей Маши Украинской
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