vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1470 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
21-01-2017, 18:19
Просмотров: 362
Комментариев: 0
[Фото]

Дети из Мариупольской школы-интерната вернулись домой после поездки в Киев

Мариупольские воспитанники школы-интерната №2 вернулись из Киева, куда ездили по приглашению главы МВД Арсена Авакова. Ребята, которые находятся под опекой правоохранителей, рассказали о своих впечатлениях начальнику полиции Донецкой области Вячеславу Аброськину.

«Нам очень приятно, что вы имели возможность побывать в Киеве, встретиться с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, увидеть как работает правительство, что это дало вам желание учиться. Уверен, вы все станете великими людьми», - подчеркнул Аброськин.

В завершение детям устроили экскурсию и подарили подарки, сообщает пресс-служба областного главка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:
Мариупольских студентов посетили представители ОБСЕ

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»