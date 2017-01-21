Дети из Мариупольской школы-интерната вернулись домой после поездки в Киев

Мариупольские воспитанники школы-интерната №2 вернулись из Киева, куда ездили по приглашению главы МВД Арсена Авакова. Ребята, которые находятся под опекой правоохранителей, рассказали о своих впечатлениях начальнику полиции Донецкой области Вячеславу Аброськину.

«Нам очень приятно, что вы имели возможность побывать в Киеве, встретиться с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, увидеть как работает правительство, что это дало вам желание учиться. Уверен, вы все станете великими людьми», - подчеркнул Аброськин.

В завершение детям устроили экскурсию и подарили подарки, сообщает пресс-служба областного главка.