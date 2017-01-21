Несмотря на установку общедомовых теплосчётчиков, экономии вы вряд ли дождётесь

В декабре 2016 года платёжные квитанции за отопление для украинцев оказались непомерно высокими. Учитывая тот факт, что в структуре платёжек за все коммунальные услуги стоимость отопления квартир занимает порядка 70%, нынешний отопительный сезон оказался очень дорогим.

Как утверждают в Национальном экологическом центре, в многоквартирных домах, оснащённых тепловыми счётчиками, граждане могут сэкономить 20-30% за отопление квартир.

Но… При транспортировке теплоносителя от котельной в дома теряется некоторая часть тепла, к тому же, при благоприятной погоде поставщик имеет возможность снизить подачу теплоносители и поставить в дома меньше Гкал и т.д.

В жилищах, в которых не установлены тепловые счётчики, граждане платят по нормативу, вне зависимости от количества использованного тепла, так как в подобных домах нет такого учёта. Для таких абонентов суммы в платёжках будут идентичными для всех. Там не учитывается индивидуальный показатель использования тепла.

Но в некоторых случаях, даже при установке теплосчётчика, расход тепла получается больше нормативного, следовательно, жителям таких домов приходится платить больше денег. Происходит это в случае потерь тепла через щели в стенах, окнах, входных дверях…

Именно поэтому, как говорит эксперт в области энергоэффективности, менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, гражданам таких квартир, прежде всего, стоит позаботиться об улучшении состояния инженерных коммуникаций в доме. Эксперт пояснил свою мысль: «Если дом потребляет больше норматива и теряет тепло, то нужно задуматься о состоянии дома, инженерных коммуникаций, проанализировать ситуацию и спланировать энергоэффективные мероприятия. Многие мероприятия могут быть проведены без каких-то существенных инвестиций, и могут дать экономию до 20%. За счёт снижения потребления и сокращения потерь счета за тепло станут ниже».

Но при этом Сергей Свистюк не советует отказываться от счётчиков: «Если отказаться от счётчика, то жители никак не смогут узнать, выше или ниже норматива у них потребления, и сколько они смогут сэкономить, от базового уровня потребления. Счётчик дисциплинирует потребителя и мотивирует его экономить тепло, даёт отправную точку отсчёта для разработки энергоэффективных мероприятий и расчёта их окупаемости. В любом случае, все идёт к тому, что все дома будут обеспечены тепловыми счётчиками. Другого пути просто не существует».