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Рубрика: Новости Мариуполя
21-01-2017, 20:27
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В штабе АТО подтвердили, что в смертельное ДТП в Мариуполе попали военные

Как сообщал городской сайт «Мариупольские новости» ранее, несколько часов назад на улице Карпова произошло ДТП: автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

В пресс-центре штаба АТО подтвердили, что в салоне авто находились двое военнослужащих.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Мариуполь в тяжелом состоянии. С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование», - отметили в ведомстве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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