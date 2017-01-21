В штабе АТО подтвердили, что в смертельное ДТП в Мариуполе попали военные

Как сообщал городской сайт «Мариупольские новости» ранее, несколько часов назад на улице Карпова произошло ДТП: автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

В пресс-центре штаба АТО подтвердили, что в салоне авто находились двое военнослужащих.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Мариуполь в тяжелом состоянии. С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование», - отметили в ведомстве.