По факту ДТП с участием военных в Мариуполе начато уголовное производство

Как сообщалось ранее, вчера, 21 января, около 16 часов на улице Карпова в Мариуполе произошло ДТП с участием военнослужащих: автомобиль «Ниссан Сани», водитель которого не справился с управлением на закруглении дороги, врезался в электроопору.

В результате пассажир погиб, водитель – в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Проводится следствие.