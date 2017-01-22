В Мариуполе перестала работать мобильная связь

Сегодня с ночи в Мариуполе и близлежащих населенных пунктах стали наблюдаться перебои с работой мобильной связи. В частности, один из крупнейших операторов – «Киевстар» - полностью прекратил работу.

На мобильных телефонах мариупольцев высвечивается надпись «Сеть не найдена».

О неполадках интернет-пользователи пишут в соцсетях: «Тоже не работает сеть киевстара», «Не только Киевстар, но и МТС», «Лайф работает», «Не могу дозвонится с 4 утра», «В Приморском районе тоже нет связи».

Почему именно не работает мобильная связь – пока неизвестно.