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Рубрика: Новости Мариуполя
22-01-2017, 08:25
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В Мариуполе перестала работать мобильная связь

Сегодня с ночи в Мариуполе и близлежащих населенных пунктах стали наблюдаться перебои с работой мобильной связи. В частности, один из крупнейших операторов – «Киевстар» - полностью прекратил работу.

На мобильных телефонах мариупольцев высвечивается надпись «Сеть не найдена».

О неполадках интернет-пользователи пишут в соцсетях: «Тоже не работает сеть киевстара», «Не только Киевстар, но и МТС», «Лайф работает», «Не могу дозвонится с 4 утра», «В Приморском районе тоже нет связи».

Почему именно не работает мобильная связь – пока неизвестно.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»