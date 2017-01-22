День соборности Украины (День соборності України) — государственный праздник, отмечаемый 22 января. Он был установлен в соответствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт «Злуки» (Велика Злука) — акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади.

Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель. И хотя государству в то время не удалось сохранить единство и независимость, Акт «Злуки» стал реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.

Единой Украина пробыла недолго: тяжелое экономическое и военное положение, взаимное недоверие политиков привели к катастрофе. Уже через несколько месяцев после провозглашения Воссоединения большевики заняли Киев, Восточную Галицию оккупировали поляки, а Закарпатье — Чехословакия.

И хотя Акт «Злуки» 1919 года оказался декларативным, идея соборности продолжала жить. В начале 1990-х годов, в период движения за возрождение независимой Украины, она получила новое развитие. Так, в 1990 году в этот день миллионы жителей Украины выстроились в живую цепь от Киева до Львова, отмечая День соборности.

С тех пор каждый год, 22 января, на улицах Киева и других городов можно увидеть живые цепи, символизирующие объединение страны. Так люди отмечают этот праздник, к тому же проходят и другие торжественные мероприятия.

Филиппов день

Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. Митрополит Филипп жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Из-за этого он попал в опалу, был отправлен в ссылку, а позже — убит Малютой Скуратовым.

На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Множество поговорок, которые относятся к этому дню, посвящаются женщинам, на долю которых выпадали основные хлопоты: «Дом хозяйкой стоит»; «Добрая хозяйка дороже золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.

Именины:

Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп