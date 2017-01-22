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Рубрика: Новости Украины и мира
22-01-2017, 08:48
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Сегодня Украина отмечает День Соборности

Сегодня, 22 января, в Украине отмечают День Соборности. Так, 22 января 1919 года был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году, когда президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ, «учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства».

Этот праздник сегодня отметят и в Мариуполе. Здесь пройдут различные патриотические мероприятия: образование «живой цепи», митинг и т.д.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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