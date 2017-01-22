Трамп на инаугурации сплагиатил речь злодея Бэйна из «Темного рыцаря»?

В сети и СМИ до сих пор обсуждают инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа. Интернет-пользователи нашли в его речи предложения, которые очень похожи на фразы Бэйна - главного злодея и противника Бэтмена из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Мы забираем власть у Вашингтона и отдаем ее вам, народу», - сказал Трамп. При этом в фильме Бэйн заявлял: «Мы забираем Готэм у коррумпированных, богатых! Угнетатели поколений, которые держали вас мифами о возможностях. И мы даем его вам, народу».

Правда, в ленте после этих слов в городе наступила анархия…