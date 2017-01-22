Институт МВД в Мариуполе впервые открыл свои двери для абитуриентов

Вчера, 21 января, в Мариуполе впервые прошел День открытых дверей в Донецком юридическом институте МВД Украины. Уже в сентябре здесь начнется учеба, а 125 будущих правоохранителей по окончании учебы пополнят ряды полиции Донетчины, сообщает пресс-служба областного главка.

Сначала для ребят и их родителей провели экскурсию, показали технику силовиков и кинологическую службу.

На официальной части мероприятия присутствовали начальник отдела кадрового обеспечения областного главка полиции Алексей Шевченко, ректор ДЮИ Виктор Бесчастный, первый заместитель городского головы Александр Голтвенко и представители Управления патрульной полиции Мариуполя. Ректор познакомил гостей учебного заведения с учебной, научной, издательской деятельностью, рассказал об особенностях подготовки будущих правоохранителей и юристов.