Имя украинского представителя на «Евровидении» станет известно в конце февраля

25 февраля Украина узнает имя исполнителя или название группы, которые представят нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом сообщается на официальной странице украинского отбора в Facebook.

По информации организаторов, сейчас за право представлять Украину борется 21 участник. Победителя определят по итогам трех полуфиналов. В сообщении говорится: «Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой национального отбора «Евровидение-2017» провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе – состоится три полуфинала, в каждом из которых выступят по восемь исполнителей».

Так, 4 февраля своим композиции представят С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян. 11 февраля выступят LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA, а 18 февраля - группа Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.