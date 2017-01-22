В Украине готовили убийство нардепа Антона Геращенко

Вчера в СБУ заявили о том, что сотрудники службы предотвратили убийство народного депутата.

Издание Цензор.НЕТ с ссылкой на собственные источники сообщает, что готовилось покушение на Антона Геращенко. Исполнителями были двое украинцев, за плечами которых – тюремное заключение. Свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ).

Более месяца за Геращенко наблюдали, за ним следили и на работе, и дома.

«Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой», - пишет издание.