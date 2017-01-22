На мариупольской трассе перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

Вчера, 21 января, около 15 часов на 157 км автодороги «Славянск – Донецк – Мариуполь» произошло ДТП: автомобиль «ВАЗ», водитель которого не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движение и перевернулся.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, в результате пострадал автомобилист.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).