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Рубрика: Происшествия
22-01-2017, 13:16
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На мариупольской трассе перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

Вчера, 21 января, около 15 часов на 157 км автодороги «Славянск – Донецк – Мариуполь» произошло ДТП: автомобиль «ВАЗ», водитель которого не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движение и перевернулся.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, в результате пострадал автомобилист.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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