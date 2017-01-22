В Донецкой области военный открыл в квартире стрельбу из автомата

В Бахмуте жители одного из жилых домов сообщили в правоохранительные органы о стрельбе в квартире.

Как выяснилось, оружие применил 34-летний военнослужащий, который арендует квартиру вместе со своей сожительницей. Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

К счастью, обошлось без пострадавших. Оружие изъято.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры.