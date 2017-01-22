vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1583 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
22-01-2017, 14:35
Просмотров: 321
Комментариев: 0
[Видео]

Мадонна в прямом эфире «послала» Дональда Трампа

После инаугурации Дональда Трампа по США прокатилась волна протестов против нового президента. В Вашингтоне с речью против Трампа выступила известная певица Мадонна, которая нецензурно высказалась в его адрес.

Так, Мадонна «послала» Трампа, из-за чего телеканал CNN был вынужден прервать прямую трансляцию. Далее певица спела свою песню Express Yourself, в которой также изменила текст на ругательства в адрес президента Трампа.

К слову, протест также поддержали и другие звезды: певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур, актриса Скарлетт Йоханссон.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Кто из украинцев побывал на инаугурации Трампа в США

Украину представлял посол Украины в США Валерий Чалый


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»