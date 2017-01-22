На Донбассе продолжаются вооруженные провокации

На Луганском направлении боевые действия вчера велись в основном в Попаснянском районе. «Там боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов. По одному случаю нарушения режима тишины произошло вблизи Станицы Луганской и в Троицком. В последнем боевики выпустили две мины калибра 82 мм в сторону наших позиций», – рассказал на сегодняшнем брифинге полковник Мотузяник. Всего там произошло семь обстрелов, один из которых – с применением минометов.

На Донецком направлении совершили пять обстрелов. Здесь открыли огонь из гранатометов по украинским военным в Зайцево. «Ближе к обеду противник активизировался в Авдеевский промзоне, где до полуночи произошло три перестрелки, каждая продолжительностью не менее часа. Также одна вооруженная провокация противника была зафиксирована вечером в Новгородском», – отметил спикер Минобороны по АТО.