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Рубрика: Новости Мариуполя
22-01-2017, 15:49
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В секторе «Мариуполь» боевые действия вновь активизировались на приморских рубежах

На Мариупольском направлении боевые действия вновь активизировались на приморских рубежах: Водяное – Лебединское – Широкино. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре рассказал спикер Министерств обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

«Вчера на этом участке произошло три четверти всех обстрелов на Мариупольском направлении. В Водяном и Широкино произошло по одному кратковременном минометному обстрелу. Также снайперы противника дважды открывали огонь в сторону украинских защитников в этом районе», – отметил он.

При этом применили легкое вооружение в Новогригорьевке, Гранитном, Павлополе и Талаковке.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 обстрел.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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