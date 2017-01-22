Посол Греции посетил Чермалык и пообещал и дальше помогать жителям Мариуполя

Как сообщалось ранее, на днях Чрезвычайный и полномочный посол Республики Греция в Украине Георгиос Пукамисас совершил первый официальный визит в Мариуполь. Он встретился с греческой диаспорой и обсудил с ее представителями планы на будущее.

В частности, дипломат пообещал, что несмотря на сложную ситуацию в Греции, его страна и дальше будет помогать мариупольцам и жителям Донбасса. В первую очередь, это касается медикаментов.

А сегодня посол отправился в поселок Чермалык, где живут украинцы греческого происхождения. Он пообщался с местными жителями и увидел последствия обстрелов населенного пункта.