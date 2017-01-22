Хуг: жители двух поселков в Донецкой области находятся в критическом положении

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время визита в Донецкую область заявил о том, что два населенных пункта - Крутая Балка и Бетманово (бывш. Красный Партизан) Ясиноватского района – находятся в критическом положении.

«Гражданское население в Крутой Балке и Красном Партизане сообщило нам, что эта ночь была спокойной. Особенно гражданское население отмечает, как сложно приходится выживать, так как они страдают без электричества... Ситуация, где живут люди, очень сложная - нет света и доступа к другим возможностям. Без света нет возможности зарядить телефон, чтобы общаться и слушать новости, чтобы понимать, что происходит. Постоянный риск обстрела из тяжелой артиллерии есть», - отметил Хуг.