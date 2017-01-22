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Рубрика: Новости Мариуполя
22-01-2017, 18:48
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В Мариуполе прошел митинг ко Дню Соборности Украины

Сегодня, 22 января, ко Дню Соборности Украины в Мариуполе прошел митинг. Мероприятие состоялось возле памятника Тарасу Шевченко, сообщает пресс-служба горсовета.

Мариупольцев с праздником поздравили мэр, его заместители, секретарь городского совета, представители районных администраций, Национальной полиции, а также военнослужащие.

«Мы можем говорить и думать по-разному, у нас могут быть разные политические взгляды и вера, но есть то, что объединяет Восток и Запад Украины. Это единая цель, которая живет в каждом сердце украинца – создание сильной независимой и неделимой Украины. Объединив усилия, мы сможем создать сильное государство и сильный город Мариуполь», - подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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