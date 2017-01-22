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Рубрика: Новости Донбасса
22-01-2017, 19:44
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В зоне АТО сегодня ранены 4 военных

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, сегодня, 22 января, на Донбассе зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получили 4 военнослужащих.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Пески, Новгородское, Авдеевка и Зайцево. При этом применили 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие, также работали снайперы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»