Нафтогаз ведёт закупку газа отечественной добычи

По данным Публичного акционерного общества «Укргазвидобування», размещённым агентством по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, стала известна информация о заключении между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укргазвидобування» между собой дополнительного соглашения на поставки природного газа в 2016 году и первом квартале 2017 года.

Согласно данному документу, Нафтогазом всего будет закуплено „голубого топлива“ отечественной добычи у «Укргазвидобування» в объёме 15,597 миллиардов кубометров на сумму 61,585 миллиардов гривен (без НДС).

По дополнительному соглашению, в 2016 году для населения было уже закуплено у ПАО 13,002 миллиардов кубометров газа. Этот объём уже пошёл в реализацию на бытовые нужды населения страны, согласно специальным обязательствам НАК «Нафтогаза Украины» перед Кабинетом министров.

В течение первого квартала 2017 года будет поставлено ещё 2,591 миллиарда кубов газа на сумму 10,23 миллиардов гривен (без учёта НДС).

Немногим ранее украинские СМИ разместили информацию о том, что в «Нафтогазе Украины» озвучили главное условие возможности возобновления закупок природного газа у российского монополиста «Газпром». При этом украинский газовый монополист готов к обсуждению вопроса возобновления поставок российского газа в случае конкурентной цены и соответствия условиям предыдущих „зимних пакетов“.

«Негибкая позиция Газпрома по этим критериям привела к тому, что предложение российской стороны не является конкурентным уже в течение года. Нафтогаз готов к возобновлению поставок газа из РФ на условиях, зафиксированных в предыдущих зимних пакетах», - говорилось в сообщении.

Стоит напомнить, что запуск полноценного рынка газа для населения, внедрение которого началось 2,5 года назад, предусмотрено осуществить уже с 1 апреля 2017 года.