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Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 08:03
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Окрестности Мариуполя оказались под плотным огнем крупнокалиберного оружия

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций, но тяжелое вооружение не применялось.

На линии огня оказались опорные пункты в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. Здесь применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, военных вблизи Марьинки, Новотроицкого и Красногоровки обстреливали снайперы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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