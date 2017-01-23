Окрестности Мариуполя оказались под плотным огнем крупнокалиберного оружия

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций, но тяжелое вооружение не применялось.



На линии огня оказались опорные пункты в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. Здесь применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Кроме того, военных вблизи Марьинки, Новотроицкого и Красногоровки обстреливали снайперы.