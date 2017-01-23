По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций, но тяжелое вооружение не применялось.
На линии огня оказались опорные пункты в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. Здесь применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того, военных вблизи Марьинки, Новотроицкого и Красногоровки обстреливали снайперы.
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Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 08:03
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Окрестности Мариуполя оказались под плотным огнем крупнокалиберного оружия
По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций, но тяжелое вооружение не применялось.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»