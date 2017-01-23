Украинские военные продвинулись вперед и заняли новые позиции на Луганском направлении.
Это стало возможным, благодаря операции под названием "Сухуми". Ее спланировали и реализовали несколько подразделений 54-й бригады во время боев на Светлодарской дуге. Операцию удалось выполнить без потерь и почти без выстрелов, информирует ТСН.
Отмечается, что отвоеванные территории еще недавно были подконтрольны противникам. Оттуда украинские позиции было видно, как на ладони. Сейчас здесь свои укрепления оборудовали бойцы ВСУ.
Таким образом, линия обороны продвинулась примерно на полкилометра ближе к неподконтрольному Первомайску.
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Рубрика: Новости Донбасса
23-01-2017, 08:33
Просмотров: 359
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Бойцы ВСУ на Донбассе продвинулись ближе к Первомайску и заняли новые позиции
Украинские военные продвинулись вперед и заняли новые позиции на Луганском направлении.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»