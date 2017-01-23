vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1481 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 08:54
Просмотров: 1388
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе в День Соборности подарили новые квартиры 21 семье

В День Соборности Украины 21 семья, которая проживала в аварийных домах, получила ордеры на новое жилье. Их старые дома по ул. Гаванной, 25 и пр. Строителей, 22 не подлежат капитальному ремонту. Жильцы домов неоднократно обращались за помощью к городской власти, более 20 лет ожидая решения данной проблемы, сообщили в пресс-службе горсовета.

И вот вчера произошло долгожданное событие. Ордера лично вручил городской голова Вадим Бойченко, поздравив мариупольцев с новосельем. Он отметил, что решение вопроса расселения жильцов других аварийных домов будет продолжена.

«Я хочу, чтоб вы знали и понимали, что это подарок не лично мой или города, это подарок для вас от каждого жителя Мариуполя. Мы знаем, как вам было тяжело. Видели, в каких условиях вы жили. Поэтому и приняли решение не «замыливать глаза», замазав трещины или стянув то, что стягивать уже бессмысленно, а купить вам качественное жилье. Уверен, что вам будет тепло и комфортно в новых квартирах», - подчеркнул мэр.

Новые квартиры приобретены за счет средств городского бюджета.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Дети из Мариупольской школы-интерната вернулись домой после поездки в Киев

О своих впечатлениях они рассказали начальнику областной полиции


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»