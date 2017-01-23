В Мариуполе в День Соборности подарили новые квартиры 21 семье

В День Соборности Украины 21 семья, которая проживала в аварийных домах, получила ордеры на новое жилье. Их старые дома по ул. Гаванной, 25 и пр. Строителей, 22 не подлежат капитальному ремонту. Жильцы домов неоднократно обращались за помощью к городской власти, более 20 лет ожидая решения данной проблемы, сообщили в пресс-службе горсовета.

И вот вчера произошло долгожданное событие. Ордера лично вручил городской голова Вадим Бойченко, поздравив мариупольцев с новосельем. Он отметил, что решение вопроса расселения жильцов других аварийных домов будет продолжена.

«Я хочу, чтоб вы знали и понимали, что это подарок не лично мой или города, это подарок для вас от каждого жителя Мариуполя. Мы знаем, как вам было тяжело. Видели, в каких условиях вы жили. Поэтому и приняли решение не «замыливать глаза», замазав трещины или стянув то, что стягивать уже бессмысленно, а купить вам качественное жилье. Уверен, что вам будет тепло и комфортно в новых квартирах», - подчеркнул мэр.



Новые квартиры приобретены за счет средств городского бюджета.