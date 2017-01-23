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Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 09:04
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Сегодня в Мариуполе несколько жилых домов остались без холодной воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 23 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 15:00 будет прекращена подача холодной воды по Грушевского, 22.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 без воды пробудут жители по Морской 60, 62, 64, 66, 68.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»