Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 23 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 15:00 будет прекращена подача холодной воды по Грушевского, 22.
Кроме того, с 9:00 до 17:00 без воды пробудут жители по Морской 60, 62, 64, 66, 68.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Сегодня в Мариуполе несколько жилых домов остались без холодной воды
Рубрика: Новости Мариуполя
23-01-2017, 09:04
Просмотров: 435
Комментариев: 0
Сегодня в Мариуполе несколько жилых домов остались без холодной воды
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 23 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 15:00 будет прекращена подача холодной воды по Грушевского, 22.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
На людной улице Мариуполя с ноября лежит труп собаки
Местных жителей не радуют подобные «пейзажи»
В Мариуполе заработала мобильная связь
Проблемы в работе оператора устранены
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»