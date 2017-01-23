Сегодня в Мариуполе несколько жилых домов остались без холодной воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 23 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 15:00 будет прекращена подача холодной воды по Грушевского, 22.



Кроме того, с 9:00 до 17:00 без воды пробудут жители по Морской 60, 62, 64, 66, 68.